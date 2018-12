Ook influencers gaan met elkaar op de vuist

Ook realitysterren Niels van der Zanden en Alex Maas nemen het tegen elkaar op. De heren kennen elkaar van Temptation Island, waar Alex met succes Niels’ vriendin Rosanna wist te verleiden, en gingen al eens eerder met elkaar op de vuist. In oktober kwam het op straat tot een handgemeen nadat de twee elkaar meermaals via social media hadden uitgedaagd.

Boxing Influencers is een initiatief van World Fighting League. Ook rapper Lexxus, YouTuber Hanwe, presentatrice Ouassima en rapper Joey Bravo zijn op 15 februari van de partij in Topsportcentrum Almere. Alle vechters worden door professionals getraind en klaargestoomd voor ‘het gevecht van hun leven’. Het publiek, dat via boxinginfluencers.nl kaarten koopt voor het evenement, krijgt meer voorgeschoteld dan bokswedstrijden. Verschillende artiesten stappen niet met bokshandschoenen, maar met een microfoon in de ring.