Roasters nemen Johnny de Mol onder handen

Ter voorbereiding dook Pannekoek onder meer in de programma’s van Johnny. „Nou, dat is redelijk zwaar”, verzuchtte de comedian. „Heb je z’n programma’s al eens gezien?! Het is allemaal goedkope emo-tv.” Peter haalde naar eigen zeggen veel uit Johnny’s programma’s, maar ging het toch „vooral hebben over z’n familie.” „Het grote gevaar van Hilversum. Ze hebben alles, alle macht, en iedereen is bang hier. Maar ikke niet.”

Voor roasters Danny Froger en Ruben van Zwieten was „het dubbele gezicht van Johnny” een inspiratiebron voor grappen. „Hij is natuurlijk enerzijds een kind met een gouden lepel, een enorm rijkeluiskind, een feestbeest. En aan de andere kant bijna een soort verlosser van de wereld. Gaat dat samen?”, vraagt predikant en ondernemer Ruben zich af. „Ik denk van wel, maar dat levert natuurlijk wel schizofrenie op.”

Brave jongen

Danny vond het moeilijk dat Johnny „nu in een keer de brave jongen” is. „Maar vroeger was hij nogal van het kattenkwaad, dus ik denk dat het veel over zijn kattenkwaadperiode zal gaan.” Hoewel Froger, die pas laat werd toegevoegd aan The Roast of Johnny de Mol, er „super veel zin” in had, was hij gespannen. „Uiteindelijk is het allemaal met een dikke, vette knipoog, dus we overleven het wel.”

Welke grappen Johnny naar zijn hoofd kreeg geslingerd, is op 18 december te zien op Comedy Central.