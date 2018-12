Stiefmoeder Monique Westenberg begraven

Maria was al langere tijd ziek en overleed afgelopen maandag. „Zo’n grote opkomst liet zien hoe mooi en geliefd persoon zij was. Nu begint de zware periode waar we met elkaar doorheen moeten”, aldus Monique. Ook bedankt ze iedereen „voor de aanwezigheid, bloemen, lieve woorden en berichtjes.”

Maria was de tweede vrouw van Moniques vader. Ze noemde haar stiefmoeder liefkozend haar „pinda mama.”