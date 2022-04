Frans Bauer: zorgen om zieke broer Dorus

Zo kort na het drama met echtgenote Mariska (46), die begin januari door een herseninfarct werd getroffen, zijn er opnieuw donkere wolken boven het familiegeluk van de Bauers. Dorus, die ook te zien was in de docusoap rond de familie en het reisprogramma Vive la Frans, is al een tijdje uit beeld. Dorus was door de huidige omstandigheden ook niet mee op de fantrip, maar om de goede sfeer te behouden, werd daar een draai aan gegeven als mensen vroegen waarom hij niet van de partij was. In de nieuwe editie van weekblad Privé, die vandaag verschijnt, doet Frans (48) zijn hele verhaal.

„Het is opnieuw een bak ellende die wij over ons heen krijgen”, zegt Frans, die er een innige band op nahoudt met zijn broer. „Het zijn emotionele gesprekken die ik met Dorus voer. Je verwacht het ook niet, het komt ineens op je pad. Terwijl je nog midden in het proces zit van Mariska, en we moeten afwachten hoe het leven na dat infarct eruit gaat zien, gebeurt dit. Opnieuw staat de wereld even stil. Voorlopig zal Dorus niet van de partij zijn bij mijn concerten, waar hij normaal gesproken de fankraam runt. Voor alles is natuurlijk een oplossing te bedenken, maar het voornaamste is dat hij er weer bovenop komt.”

Voor Frans en zijn familie is dit het zoveelste drama. „Ik denk ook weleens: wanneer houdt dit op? Mensen kennen mij als een vrolijke vent, maar ondertussen is er de afgelopen jaren toch wel genoeg aan narigheid en tegenslagen voorgevallen.” Daarmee doelt de zanger op het overlijden van Mariska’s broertje, die om het leven kwam bij een ongeluk. Maar ook de dood van zijn vader Chris, een familiedrama rond zijn oom en tante, zijn eigen burn-out en het gebeuren rond Maris hebben er bij Frans en zijn hechte gezin flink ingehakt. „Mijn leven kent heel veel hoogtepunten, maar diepe dalen zijn er ook geweest. Op zich zijn de kansen van Dorus goed. Maar ik ben toch blij als de operatie achter de rug is en hij op een dag te horen zal krijgen dat hij helemaal genezen is!”