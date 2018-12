Best Kept Secret strikt Kraftwerk

Voordat de robotpopshow van Kraftwerk kan beginnen, wordt het publiek voorbereid. 25.000 3D-brillen worden voorafgaand aan de show uitgedeeld aan de festivalgangers.

Best Kept Secret vindt volgend jaar plaats van 31 mei tot en met 2 juni. Eerder maakte de organisatie bekend dat Bon Iver, Interpol, Kurt Vile & The Violators, Mac DeMarco en Cigarettes After Sex op het festival staan. Kaarten voor Best Kept Secret zijn al te verkrijgen.