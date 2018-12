Instagram gaat los op Nasrdin Dchar na foto met kerstboom

Bij de foto liet Nasrdin weten: „Ik heb van kleins af aan een liefde voor de kerstperiode. Alleen vierden we het thuis nooit omdat mijn ouders vonden dat dat niet hoorde bij ons geloof. Daarom moest het kerststukje dat ik elk jaar op school maakte ook altijd gelijk naar de buren. Nu heb ik mijn eigen gezin. En vier ik het wel. Niet vanuit religieus oogpunt maar meer vanuit gezelligheid. Zoals we ook Sinterklaas vieren. En omdat ik vind dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten.”

En dat schoot veel mensen in het verkeerde keelgat, zo blijkt uit het verhaal dat de acteur vandaag op Instagram plaatst. Naar eigen zeggen is hij „tot op het bot beledigd.” Nasrdin schrijft: „Tot op dit moment snap ik de ophef niet. Blijkbaar heb ik in de ogen van veel mensen zo iets ergs gedaan dat ze het nodig vonden om mij tot op het bot te beledigen. En niet alleen mij, maar ook mijn ouders. Ze vonden het nodig om mij de les te lezen, om van mij te walgen en om mij te verafschuwen. En dat allemaal om een dennenboom met versiering en lichtjes.”

Hij heeft de reacties onder de gewraakte post inmiddels verwijderd, maar heeft nog wel een boodschap voor al zijn volgers. „Voor al die mensen die op deze manier gereageerd hebben en zichzelf ‘moslim’ noemen: Allah hoort en ziet alles.”