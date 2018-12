Meghan weer bij invloedrijkste personen

De Amerikaanse staat op de lijst als ’voormalig Hollywood-actrice en activiste’. Volgens Time pakte Meghan „de menigte in het Verenigd Koninkrijk en miljoenen mensen wereldwijd” in met haar huwelijk met prins Harry. Het Amerikaanse tijdschrift dichtte Meghan ook vorig jaar veel invloed toe, toen stond ze met haar toenmalig verloofde Harry op de lijst van honderd kanshebbers.

Dit jaar krijgt de hertogin concurrentie van onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump, die de titel in 2016 al eens kreeg, en de Russische president Vladimir Poetin, die in 2007 werd uitgeroepen tot Time’s Person of the Year. Andere kanshebbers zijn de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, de vermoorde journalist Jamal Khashoggi, Black Panther-regisseur Ryan Coogler, Robert Mueller, die het onderzoek leidt naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en Christine Blasey Ford, die tegen de Amerikaanse rechter Brett Kavanaugh getuigde. Ook de bij de Amerikaanse grens gescheiden gezinnen en de studenten die demonstreerden tegen vuurwapengeweld maken kans op de titel Person of the Year.

Time maakt later dinsdag bekend wie de titel dit jaar krijgt.