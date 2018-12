Beau van Erven Dorens: stoppen met daklozen bekeuren

Dat schrijft Beau op Instagram. Hij zag maandagochtend hoe de politie om half acht ’s ochtends op Amsterdam Centraal een bekeurig aan een dakloze aan het uitschrijven was. Volgens hem kost dat miljoenen en is het verspilde moeite van het ambtelijk apparaat. „De boete van 90 of zelfs 140 euro groeit duizelingwekkend en de dakloze zal niet betalen. Uiteindelijk gaat de dakloze de bak in, de boete blijft staan en hij zal weer niet betalen. De samenleving wordt opgezadeld met duizenden euro’s aan kosten van justitie, deurwaarders, politie en gevangenis, om een oninbare boete van 90 euro te innen en de dakloze wordt begraven onder de schulden (die hij nooit zal betalen).”

Hij noemt de gang van zaken „niet links, niet rechts, maar gewoon dom.” Beau presenteert programma’s als The Amsterdam Project en het Rotterdam Project, waarin hij daklozen volgt.

Een woordvoerder van de politie laat De Telegraaf weten dat de agenten op de foto van Beau in dit geval juist geen boete aan het uitdelen waren aan de dakloze in kwestie, maar hem onder andere gewezen hebben op een mogelijke slaapplek in de buurt.