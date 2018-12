Jessie Jazz Vuijk: ’Knokken alsof je leven ervan afhangt’

Model Jessie Jazz moet het in de finale opnemen tegen Saar ’SuperSaar’ Koningsberger. „Wat ik van Saar weet is dat ze supersnel is en een supergoede techniek heeft, echt een SuperSaar! Ik zal dus druk moeten blijven zetten”, vertelt Jessie.

Ook finalist Juvat Westendorp voelt de druk van de ring. De acteur en danser moet het opnemen tegen Joey ’Matsoe Matsoe’ Spaan. Over zijn tegenstander is Juvat wel te spreken en noemt hem „een hele lieve, sympathieke gast.” Maar Joey onderschatten doet hij zeker niet. „Het is wel een lieverd, maar in de ring is hij goed hoor! Die gast die slaat Taeke Taekema alle kanten op en zodra de bel gaat knuffelt hij hem.”

Vertrouwen

Na 2,5 maanden intensief trainen kunnen Jessie en Juvat vol vertrouwen de ring in stappen. Juvat vertelt dat hij nog nooit aan een programma heeft meegedaan waar de druk zo hoog ligt als hier. „Je hebt hier gewoon iemand tegenover je staan die je de hersens in wil slaan. Je kan niet terug en je wil je niet laten kennen.” Maar volgens hem is die druk hem wel ten goede gekomen. „Ik ben relaxed en heb gewoon vertrouwen in mezelf. Ik geloof dat wanneer die bel gaat ik op scherp sta.”

Ook Jessie gelooft in zichzelf. „Ik heb er snoeihard voor gewerkt. Als je erin gelooft dan kan je het ook waarmaken. Ik heb geleerd dat ik op mijzelf kan vertrouwen.”

Blauw oog

Al winnen de twee finalisten niet, ze hebben er wel een liefde voor de sport aan overgehouden. Juvat zegt sparren het leukst te vinden. „Bij sparren is het net schaken, alleen krijg je klappen. Het is actie-reactie, het is kijken. Heel mooi om te doen.” Jessie is heel erg van de sport gaan houden. „Ik train nu zo lang, ik zou het veel te erg missen als ik nu ineens zou stoppen. Ik vind het heerlijk om zo intensief te bewegen en op de een of andere manier heb ik nog geen blauw opgelopen, dat is wonderbaarlijk.”

De finale van Boxing Stars is woensdagavond om 20.30 uur te zien op RTL 5. De kandidaten boksen woensdagavond drie rondes van 1,5 minuut in een knock-outsysteem. In elke categorie - mannen zwaargewicht, mannen lichtgewicht en vrouwen - komt één winnaar uit de bus. Naast Jessie en Juvat zal ook Dan Karaty strijden om de eretitel. Hij neemt het op tegen Rein van Duivenboden.