Cher na vijftien jaar weer naar Nederland

Het is meer dan veertien jaar geleden dat Cher door Europa toerde. Haar laatste concert op Nederlandse bodem gaf ze in 2004 in Ahoy.

Volgend jaar komt de 72-jarige zangeres naar Europa met haar Here We Go Again Tour, waarmee ze in september en oktober al door Australië en Nieuw-Zeeland trok. Begin volgend jaar zijn de Verenigde Staten en Canada aan de beurt, daarna komt Cher onze kant op. „Het lijkt erop alsof ik overal heen ga”, twitterde ze dinsdagochtend.

Tijdens haar concert combineert Cher hits uit haar repertoire met een aantal ABBA-covers. Na haar rol in de film Mamma Mia! Here We Go Again nam Cher het album Dancing Queen op, een eerbetoon aan de muziek van ABBA en geïnspireerd door de film.