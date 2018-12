Gênante tikfout over ’seksleven’ Julia Roberts

De lokale krant uit Jamestown, in de staat New York, wordt gretig gedeeld op sociale media en wordt met plaatsvervangende schaamte becommentarieerd door vakgenoten en lezers.

De tikfout zet een onschuldig bedoeld artikel over actrice Julia Roberts in een heel ander perspectief:

Roberts blikte terug op haar glansrijke carrière; haar ’holes’ worden beter naarmate ze ouder wordt, zo suggereert de kop. Natuurlijk houden acteurs wel van opvallende headlines maar deze was stijf in de kruising. Het ging echter niet om haar ’gaten’, maar om haar rollen, in het Engels ’roles’.

In de volgende editie heeft The Post de fout inmiddels gecorrigeerd, met een rectificatie van maar liefst één zin.