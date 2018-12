Tanja Jess door het dolle heen: 'Eindelijk een dickpic ontvangen!'

Tanja is nog wel zo netjes geweest om de piemel zelf te verdoezelen. „Eindelijk m'n 1e dickpic ontvangen... begon me al bijna zorgen te maken... (al mn vriendinnen waren al voorzien)”, zo schrijft ze op Instagram.

Wie de man in kwestie is, is niet duidelijk. Maar het lijkt erop dat het een fan is die Tanja wel ziet zitten. Wat haar man Charly Luske van de foto vindt, laat ze in het midden.