Jennifer Hudson: ’Alain Clark is goed!’

Jennifer Hudson beoordeelde in de rubriek You Sang my Song van het kanaal van Glamour Magazine op YouTube haar beste fan covers en Alain Clark was daar een van. Hij kan zijn geluk niet op en deelt de video op Faceboo, Twitter en Instagram. „Dus dit gebeurde... JENNIFER HUDSON checkt mijn versie, die ik deed (9 jaar geleden!) van Spotlight. Tijd is een ongelooflijke tovenaar.”

Jennifer Hudson Ⓒ Hollandse Hoogte

Vervolgens bedankt hij het Amerikaanse tijdschrift Glamour op Facebook en de zangeres zelf voor ’dit EPISCHE moment’. In de video die hij erbij deelt, is te zien hoe Hudson meezingt met zijn versie en halverwege reageert met: ’Dit is goeoeoeoed’. Fans zijn dan ook behoorlijk onder de indruk. „Geweldig!” en: „Wat een moment!”