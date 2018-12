Dochter Chantal Bles opnieuw in het ziekenhuis

Robert en Chantal waren de afgelopen dagen met z’n tweetjes in Londen. Toen ze terugkwamen, wachtte hen het slechte nieuws. „Dit is een heel ander beeld dan de afgelopen dagen”, schrijft de styliste op Instagram. „Direct na aankomst konden we doorracen naar het Emma kinderziekenhuis. Een emotionele rollercoaster maar de pure werkelijkheid voor ons... alles voor onze sterke Jada!”

Deze zomer werd het meisje opgenomen nadat er een tumor in haar lijf was ontdekt. In oktober ging het weer mis, nadat Jada hoge koorts kreeg.

