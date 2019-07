SBS6 maakt realityprogramma met dementerenden

Het programma laat volgens SBS6 zien waar de vrijwilligers tegenaan lopen bij het runnen van een restaurant. De dementerenden hebben geen van allen ervaring in de horeca. Voor hun ziekte hadden zij heel andere beroepen zoals ingenieur, buschauffeur of lerares. Nu kunnen sommigen hun eigen leeftijd of de naam van hun kinderen niet meer onthouden. Desondanks gaan ze met veel plezier aan de slag in het restaurant.

Het doel van het programma is volgens de makers om werkgevers en beleidsmakers te laten zien wat er allemaal nog wél kan en zo te werken aan een dementievriendelijke samenleving. „Mensen met dementie geven zelf aan dat zij zo lang mogelijk actief willen meedoen in de samenleving. Daar kunnen wij met elkaar voor zorgen. De buitenwereld weet vaak niet precies wat dementie inhoudt en hoe om te gaan met deze ziekte.”

The restaurant that makes mistakes is de Nederlandse versie van een oorspronkelijk Brits programma. De makers kunnen nog niet zeggen wanneer het programma op televisie komt. „Het proces is in volle gang”, aldus een woordvoerster van SBS6.