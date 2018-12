Mel B voorlopig nog in ziekenhuis na val

Mel maakte maandag bekend dat ze drie uur op de operatietafel had gelegen vanwege verwondingen aan haar rechterhand en -arm. Ook zei ze twee gebroken ribben te hebben. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Een bekende van de 43-jarige zangeres zei tegen TMZ dat Mel van een trap is gevallen. Tijdens haar val zou ze haar arm open hebben gehaald aan een aantal fotolijsten.

Mels moeder en haar advocaat benadrukken dat er geen drugs of alcohol in het spel was. Hoewel de Spice Girl in het verleden met verslavingen kampte, is ze al enige tijd clean. De Britse tabloid The Sun wist de hand te leggen op de uitslag van drugs- en alcoholtests die in het ziekenhuis zijn afgenomen. Ook daaruit blijkt dat Mel ten tijde van haar ongeluk niet onder invloed was.

Zolang Mel nog in het ziekenhuis ligt, maakt ze er het beste van. Maandag kwamen de andere Spice Girls, Mel C, Emma en Geri, op ziekenbezoek, zo is te zien op een Instagram-video van Mel B. Daarop is ook te zien dat haar rechterhand en -onderarm zijn ingepakt.