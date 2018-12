Pieter van Vollenhoven kritisch op overheid om vuurwerk

Op Twitter schrijft Van Vollenhoven: „De ernstige consequenties verbonden aan onze vuurwerktraditie zijn bekend. Maar de overheid schuift de problematiek door naar de gemeenten, omdat het publiek er ’lol’ aan beleeft. Vuurwerkvrije zones worden ingesteld, maar de burgers moeten dit zelf handhaven. Veiligheid Kerntaak?”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarvan Van Vollenhoven tot februari 2011 voorzitter was, heeft zich vorige maand ook kritisch uitgelaten over de beslissing van het kabinet om geen algemeen vuurwerkverbod af te kondigen. Volgens de raad gaat het kabinet daarmee voorbij aan de aanbevelingen die ze een jaar geleden over de jaarwisseling deed.

Verbieden

„De enige manier om consumenten te beschermen tegen de gevaren van vuurwerk is door het gedeeltelijk verbieden ervan”, stelt de raad, die spreekt over een ’voortdurend patroon van veel letsel en ordeverstoringen’. Jaarlijks overlijdt gemiddeld één persoon door vuurwerk.

Gemeenten kunnen voor de jaarwisseling naar 2019 zelf besluiten een vuurwerkverbod in te stellen. Ze zijn zelf het beste in staat om te bepalen of de overlast rond oud en nieuw zo groot is dat een verbod verstandig is, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Gemeenteraden kunnen nu al gebieden aanwijzen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken.