’Huwelijk Rupert Murdoch en Jerry Hall na zes jaar gestrand’

Premium Sterren

’George Michael betaalde porno-acteur voor seks en drugs’

Een nieuwe documentaire én een nieuw boek: hoewel Wham!-zanger George Michael straks met kerst alweer zes jaar geleden is overleden, raakt men niet uitgepraat over zijn leven en sterven. Hoewel een hartstilstand als officiële doodsoorzaak werd gegeven, werd er volop gespeculeerd over het drugsgebrui...