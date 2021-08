Zoon Tom Hanks fel tegen coronavaccins: ’Het is maar een griepje’

De 31-jarige plaatste een video waarin hij eerst doet alsof hij voor een vaccinatie is, maar halverwege roept hij: „gefopt!” en laat hij met een hoop gescheld weten hoe hij echt over de zaak denkt. Hij zegt onder meer: „Ik heb nooit corona gehad. Ik laat ze niet die naald in me steken. Het is maar een griepje, get over it.” Ook laat hij weten dat kwetsbare mensen gewoon binnen moeten blijven, zodat hij geen mondkapje meer hoeft te dragen.

Vorig jaar liet Tom Hanks zich in een interview nog niet al te positief uit over mensen die het coronavirus niet serieus nemen. „Er is geen wet tegen onwetendheid. Het is niet illegaal om meningen te hebben die fout zijn. Maar laten we het op de feiten houden: er sterven mensen”, zei de acteur in de Today Show, waar hij ook vertelde dat hij en Rita zich behoorlijk beroerd hebben gevoeld toen zij besmet waren.