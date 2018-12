Halle Berry ’gloeit nog na van weekend met de stoersten’

De twee bezochten de match tussen Claressa Shields en de Belgische Femke Hermans. „Girls Night Out”, schrijft Cyborg op Twitter. „Dank je Claressa Shields en Halle Berry dat jullie het laatste boksevenement tot zo’n ongelooflijke avond vol herinneringen hebben gemaakt.”

Cyborg en Halle Berry zijn goede vriendinnen geworden, sinds de actrice de hulp van de MMA-vechter inriep voor haar rollen in John Wick 3 (vanaf mei volgend jaar in Nederland te zien) en Bruised, een vechtfilm waarin Halle Berry niet alleen de hoofdrol speelt, maar die ze ook produceert en regisseert.

Voor Halle Berry is de vriendschap dus ook heel handig om wat thuis te raken in de MMA-wereld. En al is boksen dan net een andere tak van sport, Halle Berry is Cyborg dankbaar voor de uitnodiging. „Ik gloei nog steeds na van dit weekend waar ik backstage kon rondhangen met sommigen van de stoersten daar.”