Strikt Privé

Showbizzjaar 2018 loopt langzamerhand ten einde. 2018 begon met het onverwachte overlijden van MIES BOUWMAN, de toen nog kwieke tv-legende sprak ik kort daarvoor nog op de première van het Wereldkerstcircus, waar ze vertelde haar 88ste verjaardag eens uitgebreid te gaan vieren ‘omdat het zo’n mooi rond getal was’. Of heeft zij toch voorvoeld dat het haar laatste zou zijn?

In september stierf ook KOOS ALBERTS. Zijn weduwe JOKE doet deze week in Privé haar aangrijpende verhaal over de zanger, die voorgoed weg is, maar voor wie haar liefde altijd blijft. Wat een band hadden zij. Een van de opmerkelijke dingen die Joke vertelt aan collega YVONNE HOEBE, en waar ik ook wel om moest lachen, is haar uitspraak: ‘Als ik de voordeur dichttrek, is het soms net of ik iets vergeet...’

LIESBETH VAN DIJK kijkt als elk jaar weer vooruit op het nieuwe, leest u vanaf pagina 32 wat de sterren en royals te wachten staat!