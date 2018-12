’Tatum Dagelet ging over de grens bij The Roast’

„Tatum Dagelet stond er als ex van Johnny, die viel niet zo in de smaak, die ging een beetje over de grens heen, dat kan ook in dit programma”, vertelt Koos van Plateringen op basis van wat hij van de verslaggeefster hoorde. „Deze grappen gingen onder andere over hun seksleven. Zij heeft hem van alles geleerd en ik begreep van Céline dat de mensen dat eigenlijk niet hoefden te horen allemaal. Maar goed, we moeten even afwachten.”

Zelf maakte Tatum zich geen zorgen over hoe Johnny dit zou ontvangen. „Ik heb hem een hele poos niet gezien, dus het maakt me echt geen flikker uit.”

Hoe de speech van Tatum uitpakt, is 18 december te zien op Comedy Central in The Roast of... Johnny de Mol.