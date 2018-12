Tim Hofman overhandigt kwart miljoen handtekeningen

Eigenlijk wilde Tim „een grote manifestatie.” „Maar je mag hier maar met honderd man staan, dus we hebben een handig plaatje moeten maken.” Zo beeldde Tim en zijn medestanders alle 134 kinderpardongemeenten uit. „En er waren mensen uit de advocatuur, de kerkelijke achterban, de chef van de jonge democraten, de ChristenUnie-jongeren van PerspectieF, Erik Scherder vertelde over wat die druk doet met een kinderbrein... We hebben laten zien dat dit niet ons feestje is van #BOOS, maar dat het breed gedragen is.”

Tim verzamelde ruim een kwart miljoen handtekeningen. „Dat had ik niet kunnen bedenken. Ik heb al eerder een burgerinitiatief ingediend, toen had ik 40.000 handtekeningen in drie maanden. Nu had ik dat binnen drie uur. Ook daaraan zie je hoe breed het wordt gedragen.”

Later dinsdagmiddag biedt Tim zijn petitie aan bij de verantwoordelijke commissie. „Dan is Joël Voordewind van de ChristenUnie er ook, dat is interessant omdat dat een coalitiepartij is”, zegt Tim, die bij de ingang van de Tweede Kamer de handtekeningen al aan „de hele linkse oppositie” heeft aangeboden. Vervolgens moet Tim „even wachten” en krijgt hij spreektijd in de Tweede Kamer. Daarna is het voor hem nog niet klaar. Hij wil dat de zogenoemde ’gewortelde’ migrantenkinderen, waarvan er naar schatting zo’n vierhonderd zijn in Nederland, mogen blijven.

„Maar het komt niet alleen van ons. De Bethelkerk in Den Haag is nog bezig, de advocatuur komt nog en de wetenschap staat ook niet stil. Ik doe dit niet in mijn eentje, iedereen heeft zijn eigen route.”