Meghan grijpt naast titel Persoon van het Jaar

De Amerikaanse haalde de shortlist vanwege haar huwelijk met prins Harry, waarmee de ’voormalig Hollywood-actrice en activiste de menigte in het Verenigd Koninkrijk en miljoenen mensen wereldwijd’ voor haar won. Vorig jaar stond Meghan samen met Harry, toen nog haar verloofde, op de lijst van honderd meest invloedrijke personen volgens Time Magazine.

Tot de groep journalisten die als ’bewakers van de waarheid’ worden geroemd door Time behoort Jamal Khashoggi. De Saudiër werd vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman zou betrokken zijn bij de moord, maar de Saudiërs ontkennen dat.

Time koos in 1927 voor het eerst de meest invloedrijke persoon van het jaar. Tot nu toe heeft het blad slecht één keer een royal geselecteerd: koningin Elizabeth. Zij kreeg de titel in 1952, het jaar waarin ze haar vader koning George VI opvolgde. Wallis Simpson, de tweemaal gescheiden Amerikaanse socialite die in 1937 trouwde met de om haar afgetreden Edward VIII, was in 1936 de eerste vrouw die door Time werd gekozen.

