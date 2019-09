Loes Luca. Ⓒ Foto Manon van der Zwaal

De Rotterdamse actrice/comédienne Loes Luca koestert haar rol in de opera Vrouw Houtebeen, die vanaf september in het Zuiderstrandtheater in Den Haag staat. Luca:,,Ik werk met allemaal ’begeisterde’ mensen. Dit zijn voor mij de krenten uit de pap.”