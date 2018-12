Omroep MAX verdedigt zich tegen ophef Heel Holland Bakt

Maroeska Metz Ⓒ Hollandse Hoogte

Omroep MAX begrijpt niet waarom er ophef is ontstaan rond een van de deelnemers aan het nieuwe seizoen Heel Holland bakt. Zondag was te zien hoe Maroeska Metz een plek in de tent veroverde, maar deze ’amateurbakker’ bleek al een kookboek te hebben geschreven en ervaring in de catering.