Frank Evenblij ontmoet zijn grootste idool

Frank ontmoette voor de tweede serie ook de Noorse thrillerauteur Jo Nesbø, regisseur Roel Reiné, vlog-fenomeen Nikkie de Jager, Jan Slagter en model Sanne Vloet. In de laatste aflevering van de vijfdelige reeks, Evenblij met het oudejaar, gaat hij langs bij cabaretiers die een oudejaarsconference hebben gedaan. Zo leert hij van onder anderen Youp van ’t Hek, Herman Finkers en Claudia de Breij de geheimen van een geslaagde conference.

„Ik zoek vaak naar overeenkomsten en tegenstellingen met mijn gasten”, zegt Evenblij over zijn personalityshow. „Met Sting ontmoette ik mijn grootste idool. Daarvan wordt wel eens gezegd dat het tegenvalt, toch is het een van de meest bijzondere momenten in mijn leven. En van André Hazes ben ik een echte fan geworden. Ik bewonder hem en word vrolijk van hem.”

Evenblij maakt vrienden is vanaf 24 december dagelijks te zien op NPO 1.