Lichtzwaard Star Wars toch niet geveild

Het attribuut wordt omschreven als een van de vijf originele, voor het door Mark Hamill vertolkte personage Luke Skywalker ontworpen, lichtzwaarden. Veilinghuis Profiles in History bezit een certificaat van echtheid, ondertekend door de Oscar-winnende production designer Roger Christian.

Toch trekken fans en bloggers de echtheid van het lichtzwaard in twijfel. Het zou mogelijk een replica zijn, of een prototype dat niet in de film is gebruikt. Acteur Hamill stuurde vorige week een tweet de wereld in, waarin hij waarschuwde dat hij niet één, maar veel verschillende lichtzwaarden gebruikte tijdens het filmen. Hij besloot de tweet met ”#BuyerBeware.”

Echt of niet, het veilinghuis heeft het zwaard teruggetrokken vanwege ’tegenstrijdige informatie’, zo laat het aan persbureau Reuters weten. De veiling is opgeschort tot ontwerper Christian de opgeworpen bedenkingen kan verklaren.