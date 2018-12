Tony Junior wil niets liever dan vader worden

„Als ik doodga en ik heb geen kinderen op de wereld gezet, dan voel ik me mislukt als mens, als man. Alles wat ik nu doe, is voor mijn kinderen later”, vertelt Tony Junior in een openhartig interview met Viva. „Begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat ik volgende week kinderen wil met Maan, maar over een jaar of drie hoop ik wel vader te zijn. Ik wil een jonge pa worden, mijn vader en ik schelen dertig jaar, en dat is perfect.”

Twijfels over zijn relatie met Maan zijn er dan ook niet. Het was liefde op het eerste gezicht. „Ja, ik dacht: die is van mij. We volgden elkaar al een tijdje op Instagram en waren een beetje aan het dm’en en filmpjes aan het sturen. En toen kwam ze bij me langs op het podium op Mysteryland, en ze appte na afloop dat ze het zo fucking vet en aantrekkelijk vond om me aan het werk te zien. Ik zou voor drie weken naar Azië gaan en stuurde haar: ’luister schat, ik wil je graag nog een keer ontmoeten voordat ik wegga’. Zo geschiedde, en vanaf dat moment was het duidelijk. We zijn nu bijna anderhalf jaar verder en het wordt nog elke dag leuker, toffer en intenser.”

Het is niet de eerste keer dat hij over een toekomst spreekt. In mei, kort nadat de twee hun relatie officieel bekendmaakten, vertelde hij al dat hij denkt met Maan oud te kunnen worden. Ook toen liet hij al weten dat hij in Maan een goede mama ziet, maar nog niet kinderen met bezig te zijn.