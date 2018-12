Onderzoek wijst uit: James Bond is een alcoholist

Onderzoekers hebben 24 James Bond-films geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de dorstige geheim agent lijdt aan een alcoholverslaving. Zij schrijven: „Er is een sterk en consistent bewijs dat James Bond een serieus en chronisch probleem heeft met de consumptie van alcohol.”

Ook in de film The Spy Who Loved Me (1977) is James Bond, gespeeld door Roger Moore, niet vies van een Vodka Martini. Ⓒ Hollandse Hoogte

In de analyse, die is gepubliceerd door The Medical Journal of Australia, is terug te vinden dat Bond – die de voorkeur geeft aan een Vesper op basis van Martini – 109 keer een slok heeft genomen van zijn alcoholische versnapering, wat uitkomt op een gemiddelde van 4,5 keer per film.

Risicovol gedrag

Het drinkgelag beleefde zijn hoogtepunt in de film Quantum of Solace (2008), toen 007 – gespeeld Daniel Craig – maar liefst 24 alcoholische versnaperingen soldaat maakte. Volgens de onderzoekers had dat Bond fataal kunnen worden, kijkend naar het alcoholpromillage dat zich op dat moment in zijn bloed bevond. Ook zou de Britse geheim agent door zijn alcoholconsumptie ’risicovol’ gedrag vertonen, zoals de drang om te vechten, te hard rijden en het verrichten van extreem fysiek werk.

Om vast te stellen of het filmpersonage James Bond een alcoholist is, maakten de onderzoekers gebruik van het handboek Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Hieruit bleek dat 007 aan tenminste zes en maximaal negen van de elf criteria voldoet om de conclusie te kunnen trekken dat de creatie van auteur Ian Fleming te maken heeft met een ’serieus’ drinkprobleem.