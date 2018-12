’Ruud de Wild werkt op de Wallen’

De Wild wil op deze manier de daklozen een hart onder de riem steken voor wie december een moeilijke maand is. Zij hebben volgens Ruud vaak niet de keuze met wie zij kerst vieren. „Vier ik het met mijn kinderen, met m’n vrienden, of alleen”, zegt Ruud over de manier waarop hij de feestdagen kan doorbrengen. „Keuzes genoeg. En ik voel me gezegend dat ik die keuze kan maken. Sterker nog, als ik zou willen zou ik de kerstdagen helemaal in mijn eentje kunnen doorbrengen. Omdat ik die keuze heb. Maar stel je eens voor dat je die keuze niet hebt.”

Tijdens de live-uitzending gaat de radioman in gesprek met tijdelijke bewoners van de opvang en hoort hij verhalen van de straat. Ook Novastar komt langs, die samen met muzikanten van het Leger des Heils een nummer ten gehore brengt.