William en Catherine naar kinderziekenhuis

Het paar schudde de handen van patiënten, die op dat moment bezig waren met het maken van kerstkaartjes. Ook gingen William en Catherine in gesprek met ouders en kregen ze een rondleiding over de afdeling.

De hertogin van Cambridge is sinds dinsdag beschermvrouwe van het kinderziekenhuis. De rol biedt haar volgens Kensington Palace de mogelijkheid om het werk van de medisch specialisten te steunen en het belang van hun werk voor de jonge kinderen te onderschrijven. In februari, toen ze zwanger was van prins Louis, bezocht Catherine het ziekenhuis ook al eens.