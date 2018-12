Boer Zoekt Vrouw-baby’s op komst

De boeren deelden het heuglijke nieuws tijdens de afterparty van Boer Zoekt Vrouw, dinsdag bracht de KRO-NCRV het nieuws naar buiten. „Ik moet nog vier maanden, het ziet er goed uit en ik voel me goed! We weten niet wat het wordt, dat wisten we bij onze vorige twee kinderen ook niet”, vertelt Fiona die al een mooi buikje heeft. „We vinden dat mooi van de natuur eigenlijk, dat je verrast wordt. Je weet al zoveel van het leven”, vult Henk haar aan.

„We hebben al een jongen en een meisje (de 3-jarige Owen en Jolene van 1,5), dus we hebben alle spullen al in huis, dat scheelt een hoop geregel.” Ook de kinderen zijn blij met hun aanstaande broertje of zusje. „Vooral Owen weet wel dat er iets gaat gebeuren, dat eerst Jolene in de buik zat, en nu een nieuwe baby!”

Totaal geen interesse

Ook Rianne en Jan zijn blij te kunnen delen. „Het wordt een jongetje! Twee kereltjes”, vertelt een trots Jan. „We gaan nu weer een andere kamer voor Melle maken, zodat hij al zijn speelgoed kwijt kan.” Rianne laat weten dat Melle erg goed groeit, heel vrolijk is en al voorzichtig zijn eerste stapjes zet. Dat hij binnenkort grote broer wordt, snapt hij nog niet. „Hij heeft ook totaal geen interesse in de buik. Maar ja, hij is natuurlijk ook nog maar 13 maanden!”

Boer Leo, die in 2015 aan het programma meedeed, had zijn hoogzwangere (en twintig jaar jongere vrouw) Eline meegenomen. Zij hoopt een dezer dagen te bevallen.