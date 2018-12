50 Cent staat stil bij overlijden crewlid

„Ik heb daarnet vernomen dat we Pedro Jimenez hebben verloren”, schrijft 50 Cent op Twitter. „Mijn gebeden en condoleances gaan uit naar de hele familie Jimenez.” Crewlid Pedro Jimenez, 63, zou maandag bij een ongeluk op de set om het leven zijn gekomen: hij werd aangereden door een collega toen hij verkeerskegels aan het neerzetten was, zo meldden verschillende Amerikaanse media.

De serie Power gaat over een rijke New Yorkse clubeigenaar die een dubbelleven leidt als drugsbaas. Omari Hardwick heeft de hoofdrol. Daarnaast zijn ook Lela Loren, Joseph Sikora en Naturi Naughton in de serie te bewonderen.