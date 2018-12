Sophie Hilbrand ging vreemd

Waldemar Torenstra en Sophie Hilbrand Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Sophie Hilbrand is sinds vijftien jaar gelukkig met Waldemar Torenstra, maar ging in een voorgaande relatie wel eens over de schreef. De presentatrice, die binnenkort te zien is met haar nieuwe serie Liefde is... bekent dat ze in het verleden is vreemdgegaan.