Najib Amhali: ’Ik ben nu een half jaar clean’

Cabaretier en acteur Najib Amhali (47) was het afgelopen jaar nog maar weinig te zien. In het diepste geheim, zo vertelt hij nu aan PRIVÉ, werkte hij aan zijn herstel.

Zijn vrouw Niama (40) is in die periode een belangrijke steun voor de grappenmaker van Marokkaanse afkomst geweest. „Niama is geweldig, ze is mijn redding geweest. Ze zei: ’Ik wacht op je en hoop dat je hier een keer uitkomt.’ Daar ben ik haar heel dankbaar voor. Het heeft een jaar geduurd en het moet heel moeilijk voor haar zijn geweest. Maar gelukkig is het verleden tijd. Ik ben nu een half jaar helemaal clean. Geen drank en drugs meer voor mij.”

"Ik heb alle klinieken van binnen gezien"

De comedian is naar eigen zeggen een totaal ander pad ingeslagen. „Dat moest wel, want anders was het echt verkeerd afgelopen. Ik ben in binnen- en buitenland onder behandeling geweest. Ik ging kliniek in, kliniek uit en heb ze allemaal van binnen gezien. Maar uiteindelijk heeft het geholpen. Ik dank God op mijn blote knieën dat het weer goed gaat. En ik voel mij ook veel beter. Het is geen wereld van verschil, maar twee werelden van verschil.’’

,,Mensen vragen me weleens of ik het licht heb gezien. Dan zeg ik: ’Nee, ik heb mijn ogen geopend.’ Ik zit in een heerlijke flow en dat wil ik graag zo houden. Werd ik in mijn slechte tijd pas in de middag wakker, nu ben ik om half zeven al uit de veren.”

Najib – vader van twee zonen, Noah (6) en Novéll (3) – voelde zich schuldig en schaamde zich diep. „Dat is vreselijk, echt vreselijk. Je wilt dat je kinderen trots op je zijn. Dat kunnen ze niet zijn als hun vader verslaafd is aan van alles en nog wat. Ze hebben niets aan een vader die afhankelijk is van middelen. Of dat nou gokken, seks, drank of drugs is, het is allemaal even naar voor de kinderen.”

In weekblad PRIVÉ, dat woensdag uitkomt, praat Najib openhartig over de zware periode in zijn leven en hoe hij nu weer alle pijlen richt op zijn gezin en werk. Fans zijn in ieder geval blij dat de cabaretier weer terug is, want de kaartverkoop van zijn nieuwe show Waar was ik? loopt storm.