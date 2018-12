Edwin Evers ontvangt André van Duin Comedy Award

„Ook ernstig onderwerpen schuwt hij niet en hij treft daarbij steevast de juiste toon. Zijn imitaties zijn uitzonderlijk en levensecht waarbij hij op razend knappe wijze gebruik maakt van de techniek. Zijn grote inspiratiebron was de Dik Voormekaar Show, het legendarische radioprogramma van André van Duin en Ferry de Groot.”

Sinds 1998 presenteert Evers zijn radioshow Evers Staat Op. Het programma groeide in korte tijd uit tot een instituut op zich en werd het best beluisterde ochtendprogramma van de Nederlandse radio.

„Eind deze maand stopt Edwin Evers na eenentwintig jaar met zijn programma Evers Staat Op. Hij zal node worden gemist. Vaak is hij geïmiteerd, maar nooit is hij geëvenaard. Steeds was hoorbaar hoeveel plezier hij zelf beleefde aan zijn dagelijkse ochtendshow. Mede dankzij hem is het radiolandschap voorgoed veranderd.”

Edwin Evers ontving eerder voor zijn programma de Gouden Radio Ring, de Marconi Oeuvre Award en een Gouden Harp.

De André van Duin Comedy Award

De André van Duin Comedy Award werd in 2014 ingesteld door de VandenEnde Foundation en aangeboden aan André van Duin ter gelegenheid van zijn vijftigjarige artiestenjubileum. Jochem Myjer werd datzelfde jaar de eerste winnaar van de André van Duin Comedy Award. De Award heeft tot doel een bijzonder en veelzijdig komisch talent te eren dat grenzen verlegt, dat zich onderscheidt en dat, in de geest van naamgever André van Duin, een breed publiek vermaakt in het theater, op tv of radio of op een ander (audio)visueel platform.

Aan de André van Duin Comedy Award is een geldbedrag van € 12.500 verbonden alsmede een beeldje.