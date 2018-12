Ilse Warringa meest invloedrijke vrouw in cultuur

Ilse Warringa Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

Ilse Warringa is dinsdag door Opzij uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw op het terrein van cultuur. Presentatrice Eva Jinek was de winnaar in de categorie media, zo werd duidelijk bij de bekendmaking van de jaarlijkse Opzij Top 100 van meest invloedrijke vrouwen in Nederland.