Sarah Hyland kreeg nier van vader en broer

In een interview met Self vertelt Hyland openhartig over de medische problemen die ze al jaren ondervind door de nierdysplasie. In 2012 kreeg ze haar eerste donornier van haar vader, maar vier jaar later begon haar lichaam het orgaan alweer af te stoten.

„Ik onderging allerlei behandelingen om de nier te redden. Ik lag in het ziekenhuis met Kerstmis, Oud en Nieuw, Thanksgiving en mijn verjaardag.” Maar helaas moest de nier in mei 2017 alsnog verwijderd worden. Naast de nierdysplasie kreeg Hyland ook nog een hernia en endometriose waarvoor ze geopereerd moest worden. Haar jongere broer Ian besloot Sarah te willen helpen en zijn nier aan haar af te staan. In 2017 ging de 18-jarige brunette opnieuw onder het mes.

Depressie

Hoewel de operatie goed verliep, kreeg ze toch te kampen met depressieve gevoelens. „Als een familielid je helpt in leven te blijven, en dat lukt niet, voelt het bijna als jouw eigen fout. Dat is het natuurlijk niet, maar zo voelt het wel.” Er kwam dan ook een periode waarin de actrice eigenlijk niet meer wilde leven. „Ik wilde mijn broer niet teleurstellen zoals ik voor mijn gevoel ook mijn vader had teleurgesteld.” Gelukkig kon ze goed praten over haar gevoelens en hervond ze beetje bij beetje de kracht om door te gaan en haar depressie te overwinnen.

„Ze heeft nog steeds moeilijke dagen. Ze is wat haar nieren betreft ook nog steeds niet gezond”, vertelt een bron aan People. „Maar het gaat nu wel goed met haar. Ze slikt medicijnen voor haar nieren, maar daardoor is ze wel vatbaarder voor ziektes. Ze moet dus goed opletten. Ze is chronisch ziek en daar zal ze heel haar leven mee om moeten gaan. Sarah werkt er hard aan om dat ook beter te kunnen.”