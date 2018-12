K-popband betrokken bij auto-ongeluk

De populaire K-popband had opgetreden in de Taiwanese stad Taoyan en was op weg naar hun hotel. Onderweg kwamen drie tourbussen in botsing met een aantal andere auto's. De zeven bandleden kwamen met de schrik vrij en konden door naar het hotel.

BTS was in Taiwan voor hun Love Yourself World Tour. Het volgende optreden, op woensdag 12 december, staat gepland in Japan.