Show van levensbelang

Het NPO 1-programma, dat woensdagavond om 20.30 uur is te zien, is nadrukkelijk niet bedoeld als competitie, stelt de omroep. „Wie wil doneren aan een patiënt die het benodigde bedrag al bij elkaar heeft, wordt gewezen op andere deelnemers die het doel van hun crowdfunding nog niet hebben gehaald.”

Een vergelijking met de roemruchte Grote donorshow van BNN uit 2007 (waarin zogenaamd één nier onder drie patiënten werd verloot) gaat mank: dit zijn echte patiënten die hun eigen geld en dat van hun omgeving al bij elkaar hebben gelegd, maar hun behandeling nog niet kunnen bekostigen.

Geuko, Samantha, Eefje en Evert Ⓒ EO

Geuko

De zesjarige Geuko van Lang is sinds zijn vierde grotendeels verlamd doordat een agressief virus in zijn ruggenmerg zijn motorische vaardigheden aantast. Beademingsapparatuur houdt hem in leven. Het jongetje is de enige met deze ziekte, AFM geheten, in Nederland en is er geen behandeling. Maar een intensieve revalidatie in Baltimore zal zijn kwaliteit van leven enorm verbeteren. Volgens de Amerikanen is de kans groot dat hij dan weer zelfstandig leert ademen en met zijn jongere broertje Gijs kan spelen. Zijn ouders hebben al een ton bij elkaar, er is nog 205.000 euro voor de revalidatie en operatie.

Samantha

Als kapster Samantha Jaeggi-Werther twintig is, hoort ze dat ze MS heeft. In de zeven jaar die volgen verliest de jonge moeder deels haar gezichtsvermogen, hollen haar verstandelijke vermogens achteruit, krijgt ze last van gezichtsverlammingen, moet ze een katheter dragen en komt ze in een rolstoel terecht. Er is slechts één superzware behandeling die de sloop van Samantha’s lichaam kan stoppen: een stamceltransplantatie. De resultaten zijn opzienbarend. Dus wil Samantha naar een betrouwbare Europese kliniek om te voorkomen dat ze binnen een jaar volledig verlamd raakt. „Ik ben bang dat ik heel jong doodga”, zegt ze. „Ik word angstig als ik daaraan denk. Ik ben moeder, ik heb een gezin, wat moet iedereen zonder mij?” Voor de behandeling is 90.000 euro nodig.

Eefje

Data-analiste Eefje Muller (31) hoort een jaar geleden dat haar baarmoederhalskanker is uitgezaaid en dat ze zich moet gaan voorbereiden op de dood. Ze gaat zelf op onderzoek uit. In Keulen ontdekt ze een kliniek die kanker succesvol bestrijdt met een bijzonder soort immunotherapie. Eefje laat zich behandelen en haar bloedwaarden worden weer normaal. Maar de kostbare medicijnen worden niet vergoed. Eefje en haar man spreken hun financiële buffer aan en lenen tienduizenden euro’s van hun omgeving. Nu het geld op is, moeten ze crowdfunden. „Ik ben blij met alle tijd die ik nog heb”, zegt ze. „Als dat nog een jaar is, of misschien een paar jaar ben ik al heel blij.” De immuuntherapie in Duitsland kost 196.000 euro.

Evert

Vrachtwagenchauffeur Evert Bloemert (42) heeft een dwarslaesie opgelopen tijdens het lossen van een lading kozijnen. Dat het leven zich voornamelijk nog ‘boven zijn hoofd’ afspeelt en de Staphorster niet meer voor vol wordt aangezien, deprimeert hem enorm. Als hij op een dag ziet hoe een bevriende dwarslaesiepatiënt met behulp van een exoskelet weer gaat staan en een paar passen maakt, heeft hij geen moment rust meer: dat wil hij ook! „Mijn droom is weer rechtop te staan en op ooghoogte te praten met mijn eigen vrouw, met mijn zoon en er weer bij horen op feestjes.” Voor het exoskelet is 107.000 euro nodig.