Roseanne Barr maakt na vier jaar comeback op tv

„Roseanne is een comedy-icoon wier humor als geen ander aansluit bij het Amerikaanse publiek”, zegt de baas van streamingdienst Fox Nation. „Haar vermogen om de uitdagingen van gewone mensen over te brengen en de humor in alles te vinden heeft haar een aanhang van miljoenen gepassioneerde en toegewijde fans opgeleverd.”

Het vorige televisieproject van Barr (69) was een reboot van de sitcom Roseanne. In 2018 moest de actrice daar gedwongen mee stoppen na een tweet die door velen als racistisch werd gezien.

Het bericht van Barr ging over Valerie Jarrett, die als adviseur voor oud-president Barack Obama werkte. De comedian noemde de in Iran geboren afro-Amerikaanse de „baby van de Moslim Broederschap en Planet Of The Apes”. Barr werd daarop ontslagen bij de sitcom en ook haar management zette haar aan de kant. Ze bood later haar excuses aan.