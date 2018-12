Ex Amy Winehouse over drugsgebruik: ’Ze deed niets wat ze niet wilde doen’

De vader van Amy, Mitch Winehouse, heeft altijd gesproken over een ’verschrikkelijk ongeluk’ als hij het over haar overlijden had. Hij is dan ook van mening dat haar ex, met wie ze zes jaar samen was, geen schuld heeft aan haar dood. Mitch vermoedt echter wel dat zijn dochter door Blake aan de drugs is geraakt.

Blake ontkent die beschuldiging. In gesprek met Good Morning Britain vertelt hij dat hem al jaren wordt toegeschreven dat Amy haar verslaving aan hem te danken heeft, maar dat hij dat anders ziet. „Amy en ik hebben misschien zes maanden drugs gebruikt tijdens ons huwelijk. Daarvoor gebruikte Amy geen drugs. Ze rookte cannabis en ik heb misschien vier of vijf keer heroïne gebruikt”, verklaart hij. „Mensen beseffen niet dat Amy niets deed wat Amy ze niet wilde doen.”

Hoewel hij zich niet schuldig voelt voor haar verslaving, heeft hij wel spijt van zijn gedrag tijdens hun tijd samen. „Ik zal me altijd schuldig blijven voelen, omdat ik had kunnen ingrijpen.”