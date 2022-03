Erica Meiland geïnstalleerd in gemeenteraad Noordwijk

Erica werd geïnstalleerd door burgemeester Wendy Verkleij en legde de eed af. De ceremonie was via een livestream op de website van de gemeente Noordwijk te volgen.

De realityster liet eerder op de dag aan Radio 538 weten dat ze best wel even schrok van het feit dat ze met voorkeursstemmen werd gekozen in de gemeenteraad. „Ik dacht dat het bij een beetje aandacht generen voor de partij zou blijven”, aldus Erica. „Maar ja, ik ben er toch over na gaan denken. Het zat mij niet lekker om mijn stemmen aan een ander te geven. Dat sudderde zo een beetje en uiteindelijk heb ik gevraagd hoeveel uur ik er aan kwijt zou zijn. Dat is twee dagen per week. Toen heb ik gezegd dat ik het ga doen.”