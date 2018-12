Charlie Sheen 1 jaar clean

„Dus dit gebeurde gisteren!”, schrijft Charlie trots bij de penning. „Een fantastisch moment in mijn nieuwe reis.” Op de munt staan de woorden: Om je ware zelf te zijn.

In het verleden was Charlie al eens elf jaar nuchter, maar toen hij in 2011 te horen kreeg HIV te hebben, kreeg hij een terugval. Een jaar geleden besloot hij opnieuw te stoppen met de verdovende middelen.