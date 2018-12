Alle BN'ers Saved by the Bell bekend

Voor Saved by the Bell is een schoolklas samengesteld met kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud die niet op hun mondje gevallen zijn. In elke aflevering stellen zij aan twee bekende Nederlanders grappige, ontwapenende, maar zeker ook serieuze vragen. En dat niet alleen: ze onderwerpen de BN’ers ook aan ludieke opdrachten. Van een dictee tot een conditietest, alles is mogelijk. Van tevoren weten de BN’ers niet wat ze te wachten staat, behalve dat de kids het voor het zeggen hebben.

Zo moet Rico Verhoeven een staredown doen met een van de kinderen, vragen de kids Ronnie Flex om uitleg over zijn uitgesproken songteksten en onderwerpen ze Tom Dumoulin aan een heuse verkeerstest. Ondertussen stellen ze vragen als “Vind jij jezelf écht zo stoer, of doe je maar alsof?”, “Ben je ooit vreemdgegaan?”, en “Hoe rijk ben jij nu eigenlijk?”. De BN’ers hoeven niets voor te bereiden voordat ze de klas in gaan. Het enige wat ze moeten doen, is zo eerlijk mogelijk antwoorden op alle vragen en zo goed mogelijk de opdrachten uitvoeren.

Het nieuwe programma Saved by the Bell is een succesformat van Frans mediaconglomeraat Vivendi Entertainment. Het format is inmiddels verkocht aan tv-zenders in Brazilië, Mexico, België, Frankrijk, Nieuw Zeeland, Libanon, Polen en Italië en aan diverse landen in het Midden-Oosten.