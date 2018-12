House of Talent sneuvelt

De deelnemers zijn in grote shock als de mededeling dat de show stopt door het huis wordt omgeroepen. Er wordt gevreesd voor hun toekomst nu er al zo snel een einde komt aan House of Talent, maar al snel realiseren de deelnemers zich dat het programma juist een mooie opstap was voor hun verdere carrière.

De finale van het programma is op 28 december en wordt volgens de zender spectaculair.

De nieuwe programmering gaat op 7 januari in. Als eerste wordt van maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur 6 Inside uitgezonden, het nieuwe entertainmentprogramma van Jan Versteegh en Albert Verlinde.

Hart van Nederland wordt een half uur later uitgezonden met daarin het weerbericht van Piet Paulusma. Door de nieuwe programmering vervalt ook de vroege editie van Shownieuws. SBS6 houdt wel vast aan de late editie van dit programma die om 22.55 uur begint.