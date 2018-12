Pete Davidson weer aan het daten na breuk Ariana

Davidson werd gezien in New York toen hij uit eten was met een onbekende vrouw. Volgens TMZ waren de twee diep in gesprek. De date kwam een week nadat een bron had onthuld dat Pete dating apps op zijn telefoon had geïnstalleerd. Hij zou klaar zijn voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven.

Davidson en Ariana Grande gingen in oktober uit elkaar, nadat ze zich in juni verloofden na een paar weken daten. Het was Ariana die er een punt achter zette, tot groot verdriet van de komiek. Hij verbleef daarna een poos lang bij zijn moeder om de pers te ontwijken en weer tot zichzelf te komen.