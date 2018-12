Wiz Khalifa bokst met Evander Holyfield

Khalifa krijgt les van niemand minder dan bokslegende Evander Holyfield, meldt TMZ Sports. Holyfield postte een foto en filmpje van de twee online en in het filmpje is de trainingssessie van de twee te zien.

Khalifa is sinds hij flink is gaan sporten aardig wat kilo’s in spiermassa aangekomen, wat hem prima bevalt. „Ik was vroeger altijd dun en dat was oké, maar nu ik ouder ben, vind ik het wel prettig om wat zwaarder te zijn.”

Wiz schreef eerder een nummer genaamd Holyfield, ter ere van de bokser. Een van de bekendste momenten uit de loopbaan van de bokskampioen is het gevecht met Mike Tyson uit 1997. Tyson beet toen een stuk van Holyfields oor af.