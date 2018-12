Vrouwelijke fans lyrisch over Justin Theroux met deze vrouw

Niet omdat er een nieuw liefdeskoppel is ontstaan, maar omdat zij hen een echt powerduo vinden. Theroux poseert namelijk met de 85-jarige opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, Ruth Bader Ginsburg. Zij was meer dan 25 jaar geleden de tweede vrouw ooit die werd aangesteld bij de hoogste rechtbank van Amerika. Over haar is niet alleen in mei dit jaar de documentaire RGB uitgekomen, maar verschijnt ook rond Kerst een film On the Basis of Sex, met daarin hoofdrolspelers Theroux en Armie Hammer.

Hij ontving daarop een record aan reacties en zelfs de vrouwelijke fans zijn lyrisch. „Dit is de enige vrouw die ik het gun om naast je te staan.” En: „Mijn twee favoriete mensen in 1 foto! Smelt.” „Dat is als op de foto gaan met de ultieme superheld.” „Net toen ik dacht dat je niet sexyer kon worden.” Een fan houdt van zowel Theroux als Bader Ginsburg, ’van beiden op erg verschillende manieren, maar jullie samen... holy crap’.

De twee acteurs maakten overigens meteen een trip door Washington en bij het Trump International Hotel waagde Hammer een foto met het bijschrift: ’Toen gingen we naar Mohammed Bin Salmans huis’, refererend aan de steun voor Trump aan de Saoedische kroonprins in een tijd waarin Bin Salman ervan wordt beschuldigd achter de moord op journalist Kashoggi te zitten.